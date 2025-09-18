Встречаем выход Dying Light: The Beast вместе с эпичным и кровавым релизным трейлером зомби-экшена

Techland представила релизный трейлер Dying Light: The Beast — в нём акценты сдвинуты к предельной «физичности» боя, более приземлённому паркуру и ощутимо опасной ночи. Сюжетная кампания возвращает в центр внимания Кайла Крейна. Пережив годы плена и экспериментов, он выходит на путь мести, а игроку предлагают ощутить разницу между «человеческими» приёмами выживания и звериной мощью героя в бою. На новом пространстве Кэстор-Вудс — от туристического городка до болот и промзоны — смена темпа задаётся и на земле, и за рулём 4×4, но после заката на сцену выходят Волатилы, и любое движение превращается в риск.
В ролике подчёркивается, что знакомые столпы серии «выкручены на 11»: удары тяжелее, добивания жестче, а паркур — с инерцией и весом. Визуально упор сделан на густые леса, мокрые фактуры и «грязный» свет — та самая атмосфера, где днём ещё можно планировать маршрут, а ночью выживать любой ценой.
Непосредственно к запуску студия также обозначила приятные бонусы для игроков: через сайт Dying Light Outpost с 20 сентября начнут раздавать «подарки за участие» (скин для машины, костюм «Наследие»), а тем, кто проведёт в игре не менее четырёх часов до 22 сентября 19:00 МСК, обещан топор «Горящий Волк». Все награды требуют привязки учётной записи и однократного онлайнового входа из игры.
Dying Light: The Beast уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Что касается версии игры для на Xbox One и PlayStation 4, разработчики продолжают работу над оптимизацией. Авторы хотят выпустить игру для консолей прошлого поколения до конца 2025 года.
К слову, Dying Light: The Beast на ПК вышла без какой-либо антипиратской защиты. Поэтому крупнейшее торрент площадки уже заполнились раздачами включая расширенных изданий со всеми бонусами.
как же я не люблю прологи, наконец-то открытый мир , некстгена в игре нету, это все таже устаревшая графа как и дл2
ну что народ, погнали на!!!
что по торенту? есть денуво?
денувы нету, обычная защита от стима.
Когда на торрент выйдет?
есть денува,на стим зайдите и узнайте
Шикарно.
Теперь можно будет и прыгуна на тряпки порвать.
Волатилы - это местные алкаши?
Вроде ок. Оптимизация (хотя графа звёзд с неба не хватает) есть в сравнении с другими играми, старается удержать 60 фпс в честные 2k и может перевалить за 70, если апскейл поставить на качество то и за все 100
Расчленёнка огонь, радует наличие ру озвучки. А пока и нечего больше сказать
Это на какой системе?
что за тип прыжка такой интересный? походу торопясь локализацию делали
а какие там варианты?
А если с английской локализацией запустить? Как там обозвали?
Так там же справа появляется описание, что это за тип прыжка.
Кто играет уже?Чё там по оптимизону вообще? В особенности по процу.
да все летает, там графон устаревший как и в дл2, даже настроек включения ртх нету
вот это текущие максималки, так как рт прямо перед релизом разрабы отключили, в стиме сообщение от них на эту тему, какие-то проблемы возникли, доделывают. Конечно при такой графике игра летать будет. Это ж не борда 4 с густой отбрасывающей тени травой чуть ли не до горизонта.
Хотя в идеале конечно лучше дойти до города и смотреть уже что там будет
А вот импакт от ударов прям зачетный
что даже с картой RTX 2060 c 12gb и 32 gb оперы запустится ?
Ну и ладушки.
Отлично! Дождались!!!