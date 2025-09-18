Встречаем выход Dying Light: The Beast вместе с эпичным и кровавым релизным трейлером зомби-экшена

Techland представила релизный трейлер Dying Light: The Beast — в нём акценты сдвинуты к предельной «физичности» боя, более приземлённому паркуру и ощутимо опасной ночи. Сюжетная кампания возвращает в центр внимания Кайла Крейна. Пережив годы плена и экспериментов, он выходит на путь мести, а игроку предлагают ощутить разницу между «человеческими» приёмами выживания и звериной мощью героя в бою. На новом пространстве Кэстор-Вудс — от туристического городка до болот и промзоны — смена темпа задаётся и на земле, и за рулём 4×4, но после заката на сцену выходят Волатилы, и любое движение превращается в риск.

В ролике подчёркивается, что знакомые столпы серии «выкручены на 11»: удары тяжелее, добивания жестче, а паркур — с инерцией и весом. Визуально упор сделан на густые леса, мокрые фактуры и «грязный» свет — та самая атмосфера, где днём ещё можно планировать маршрут, а ночью выживать любой ценой.

Непосредственно к запуску студия также обозначила приятные бонусы для игроков: через сайт Dying Light Outpost с 20 сентября начнут раздавать «подарки за участие» (скин для машины, костюм «Наследие»), а тем, кто проведёт в игре не менее четырёх часов до 22 сентября 19:00 МСК, обещан топор «Горящий Волк». Все награды требуют привязки учётной записи и однократного онлайнового входа из игры.

Ранее мы рассказывали, как за день до релиза разработчики собрали реакцию блогеров на «мясной» геймплей и ночной хоррор новой части.

Dying Light: The Beast уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Что касается версии игры для на Xbox One и PlayStation 4, разработчики продолжают работу над оптимизацией. Авторы хотят выпустить игру для консолей прошлого поколения до конца 2025 года.

К слову, Dying Light: The Beast на ПК вышла без какой-либо антипиратской защиты. Поэтому крупнейшее торрент площадки уже заполнились раздачами включая расширенных изданий со всеми бонусами.