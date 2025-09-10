Вышел драйвер NVIDIA GeForce 581.29 WHQL, оптимизированный для Borderlands 4 и Dying Light: The Beast

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Согласно примечаниям к выпуску, драйвер NVIDIA GeForce 581.29 WHQL обеспечивает оптимальную производительность в Borderlands 4 и Dying Light: The Beast.

Этот драйвер содержит только одно дополнительное исправление. Если быть точнее, он исправляет некоторые проблемы с производительностью в Marvel Rivals, возникшие с предыдущими драйверами 581.xx.

NVIDIA также подтвердила, что Borderlands 4 будет поддерживать DLSS 4 с многокадровым генератором. Dying Light: The Beast также будет поддерживать DLSS 4 с многокадровым генератором. Dying Light: The Beast будет использовать множество эффектов трассировки лучей. Аналогично, Borderlands 4 будет использовать Lumen из Unreal Engine 5.