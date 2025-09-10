ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 346 оценок

Вышел драйвер NVIDIA GeForce 581.29 WHQL, оптимизированный для Borderlands 4 и Dying Light: The Beast

monk70 monk70

NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт. Согласно примечаниям к выпуску, драйвер NVIDIA GeForce 581.29 WHQL обеспечивает оптимальную производительность в Borderlands 4 и Dying Light: The Beast.

Драйвера для видеокарт: Nvidia GeForce Graphics Drivers - v391.35 - v581.29

Этот драйвер содержит только одно дополнительное исправление. Если быть точнее, он исправляет некоторые проблемы с производительностью в Marvel Rivals, возникшие с предыдущими драйверами 581.xx.

NVIDIA также подтвердила, что Borderlands 4 будет поддерживать DLSS 4 с многокадровым генератором. Dying Light: The Beast также будет поддерживать DLSS 4 с многокадровым генератором. Dying Light: The Beast будет использовать множество эффектов трассировки лучей. Аналогично, Borderlands 4 будет использовать Lumen из Unreal Engine 5.

14
4
Комментарии: 4
Пользователь ВКонтакте

ага лижбы ничего нового не сломали своим обновлением // Александр Ловчиков

4
Котян Сутоевич

Лижбы). Кокрас токой камент долга ждал)))))0

2
Fyrix

Вот выйдут и тогда можно обновить. И то спустя пару дней. Знаем мы последние драва у зелёных. Когда вроде как лучше. А в итоге через одно место. Последние время ерунда у них происходит.

2
Vlad101994041

Производительность и ФПС в сделку не входили так понимаю. А только суют свой DLSS кудя не попадя.