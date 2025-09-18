За день до релиза Dying Light: The Beast разработчики показали бурные реакции блогеров от игры

Techland подвела черту перед скорым релизом Dying Light: The Beast с помощью отдельного ролика Community Reactions. Авторы дали поиграть блогерам и стримерам, а те в ответ — эмоции на повышенных тонах и хором «Это слишком весело, я не хочу останавливаться!». В кадре — требуемые фанатами «кишки и расчленёнка», тёмные леса, панические крики и жестокий переход в режим "зверя".
Параллельно с этим студия перечислила ключевые акценты новой игры:
- Кайл Крейн возвращается. После многолетнего плена и экспериментов он — буквально наполовину человек, наполовину монстр. Озвучивает снова Роджер Крэйг Смит. Анимации перекроены так, чтобы чувствовалась разница между «человеческим» выживанием и силовым напором зверя.
- Новая карта — долина Кэстор-Вудс. Туристический городок, виллы, болота, заросшие фермы, промзона и заповедник — руины с историей, секретами и «пасхалками».
- Бой — грубый и физический. Активная рагдолл-физика, отсекание конечностей, детализированные ранения, добивания. Люди используют укрытия и до 22 тактических шаблонов, заражённые давят числом и мгновенно реагируют на шум.
- Ночь снова страшная. Стая Волатилов действует согласованно и быстрее «читает» игрока; пересмотрены поиск пути и прыжки — погони стали плотнее и разнообразнее.
- Паркур с приземлённой физикой + техника. Сотни новых анимаций (включая 17 только для подтягиваний), свободное исследование и рискованные вылазки на 4×4: шум тянет орды, топливо и прочность не бесконечны.
- Заражённые «живее» прежнего. До 110 визуальных вариаций, десятки уязвимых зон, «химеры» Барона с пугающей анатомией, свыше 2500 уникальных вокализаций.
- Иммерсия кадра. Управляемые художниками небо, туман и бури; дождь стекает по поверхностям, листву шевелят удары и взрывы; даже внутриигровая 3D-карта реагирует на ветер и фонарик.
- Технологии. HDR, продвинутый апскейл и генерация кадров (Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4, FSR 4), снижение задержки (AMD Anti-Lag 2, NVIDIA Reflex, Intel XeLL).
- Звук и музыка. Лес «слышит» вас — треск веток, дрожащие окна, тяжёлое дыхание за спиной; саундтрек следует дуге Крейна — от холодной отчуждённости к героическому напору.
- Кооп на всю кампанию. Каждый сохраняет прогресс, можно перепроходить задания у друзей и получать награды за помощь.
В свежем трейлере реакции сообщества сходятся в одном: «кроваво, громко и очень бодро». Как будет восприниматься игра простыми геймерами и давними фанатами серии узнаем уже очень скоро. Dying Light: The Beast выходит 18 сентября.
Гамеры из Пиндосстана ох*вают от всего, что видят вокруг, так что это не показатель.
Из США.
СШП
Говорит анимешник...
ребят это тупо вторая часть, она должна была быть допом, но особо радует что у допа есть делюкс издание с допами косметики, т.е. это высший пилотаж польской жадности, да вы скажите там русская озвучка будет, но они хотя бы этим пытаются завлечь, во второй части она была ужасна, детские голоски писклявые, не веришь вообще, театральщина в худшем смысле, не знаю как они будут вытягивать графику потому что это галимый кросс ген, игра выходит и на прошлом поколении тоже
Тебе игру дали как длс к ультимейту, а ты ещё жалуешься.
Те, кто должен был получить её как DLC ко второй части, получили её бесплатно, а остальные точно также её покупают, как покупали бы DLC. И она сюжетно не касается второй части, а является продолжением первой.
Жадность это продавать например новую мафию на 10ч за фулл прайс. 2 часть часов на 40-50, эта тоже. все тут норм
помню как эти дебилойды все аж потекли на презентации киберпанка с выходом косолапого на сцену
Может потому что Киану Ривз это необычный человек, который пример для многих. Он вдохновляет, и таких людей единицы.
это обычный медийный человечек, раскрученный продюсерами голливуда
Чем он вдохновляет? Как кревляка перед камерой может вдохновлять? На что тебя вдохновляет работница ртом и ляжками/жопой Свифт? На какие поступки?)
Верить всяким проституткам которые за чЮмоданы денЯг не то что бурную реакцию продемонстрируют, в анал дадут)
Не сдохни от злости только
Я живу в реальности....в отличие от тебя. Тебе дурачку покажут тизер с оценками 12/10 от "авторитетных" журнализов, ты побежишь покупать распиаренный кусок гЫвна)
тупо все 3 игры или сколько их там уже повыходило вместе со всеми длс, все одинаковые, города, локации, враги, физика графика и т.д. опять эти крыши однотипные, ничего нового просто скопировали и вставили
И даже без смазки.
Я не верю ни журналистам, ни блогерам. Сам поиграю сегодня.
Я не люблю "говорящие головы". Для меня главное самому попробовать, если есть возможность. А если нет да и х...й с ними. Жизнь не только играми ограничивается.Лол
Блогеры это вообще наиболее впечатлительная прослойка интернетов, которая готова орать и визжать практически от любого события в играх.
Даже от экрана загрузки?
Думаю, только экран загрузки даёт их бедному сердечку и несчастной дыхалке краткий перерыв от потрясений.
А тогда в чём их проблема просто запастись ящиком "Корвалола"?