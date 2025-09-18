За день до релиза Dying Light: The Beast разработчики показали бурные реакции блогеров от игры

Techland подвела черту перед скорым релизом Dying Light: The Beast с помощью отдельного ролика Community Reactions. Авторы дали поиграть блогерам и стримерам, а те в ответ — эмоции на повышенных тонах и хором «Это слишком весело, я не хочу останавливаться!». В кадре — требуемые фанатами «кишки и расчленёнка», тёмные леса, панические крики и жестокий переход в режим "зверя".

Параллельно с этим студия перечислила ключевые акценты новой игры:

Кайл Крейн возвращается. После многолетнего плена и экспериментов он — буквально наполовину человек, наполовину монстр. Озвучивает снова Роджер Крэйг Смит. Анимации перекроены так, чтобы чувствовалась разница между «человеческим» выживанием и силовым напором зверя.

После многолетнего плена и экспериментов он — буквально наполовину человек, наполовину монстр. Озвучивает снова Роджер Крэйг Смит. Анимации перекроены так, чтобы чувствовалась разница между «человеческим» выживанием и силовым напором зверя. Новая карта — долина Кэстор-Вудс. Туристический городок, виллы, болота, заросшие фермы, промзона и заповедник — руины с историей, секретами и «пасхалками».

Туристический городок, виллы, болота, заросшие фермы, промзона и заповедник — руины с историей, секретами и «пасхалками». Бой — грубый и физический. Активная рагдолл-физика, отсекание конечностей, детализированные ранения, добивания. Люди используют укрытия и до 22 тактических шаблонов, заражённые давят числом и мгновенно реагируют на шум.

Активная рагдолл-физика, отсекание конечностей, детализированные ранения, добивания. Люди используют укрытия и до 22 тактических шаблонов, заражённые давят числом и мгновенно реагируют на шум. Ночь снова страшная. Стая Волатилов действует согласованно и быстрее «читает» игрока; пересмотрены поиск пути и прыжки — погони стали плотнее и разнообразнее.

Стая Волатилов действует согласованно и быстрее «читает» игрока; пересмотрены поиск пути и прыжки — погони стали плотнее и разнообразнее. Паркур с приземлённой физикой + техника. Сотни новых анимаций (включая 17 только для подтягиваний), свободное исследование и рискованные вылазки на 4×4: шум тянет орды, топливо и прочность не бесконечны.

Сотни новых анимаций (включая 17 только для подтягиваний), свободное исследование и рискованные вылазки на 4×4: шум тянет орды, топливо и прочность не бесконечны. Заражённые «живее» прежнего. До 110 визуальных вариаций, десятки уязвимых зон, «химеры» Барона с пугающей анатомией, свыше 2500 уникальных вокализаций.

До 110 визуальных вариаций, десятки уязвимых зон, «химеры» Барона с пугающей анатомией, свыше 2500 уникальных вокализаций. Иммерсия кадра. Управляемые художниками небо, туман и бури; дождь стекает по поверхностям, листву шевелят удары и взрывы; даже внутриигровая 3D-карта реагирует на ветер и фонарик.

Управляемые художниками небо, туман и бури; дождь стекает по поверхностям, листву шевелят удары и взрывы; даже внутриигровая 3D-карта реагирует на ветер и фонарик. Технологии. HDR, продвинутый апскейл и генерация кадров (Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4, FSR 4), снижение задержки (AMD Anti-Lag 2, NVIDIA Reflex, Intel XeLL).

HDR, продвинутый апскейл и генерация кадров (Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4, FSR 4), снижение задержки (AMD Anti-Lag 2, NVIDIA Reflex, Intel XeLL). Звук и музыка. Лес «слышит» вас — треск веток, дрожащие окна, тяжёлое дыхание за спиной; саундтрек следует дуге Крейна — от холодной отчуждённости к героическому напору.

Лес «слышит» вас — треск веток, дрожащие окна, тяжёлое дыхание за спиной; саундтрек следует дуге Крейна — от холодной отчуждённости к героическому напору. Кооп на всю кампанию. Каждый сохраняет прогресс, можно перепроходить задания у друзей и получать награды за помощь.

В свежем трейлере реакции сообщества сходятся в одном: «кроваво, громко и очень бодро». Как будет восприниматься игра простыми геймерами и давними фанатами серии узнаем уже очень скоро. Dying Light: The Beast выходит 18 сентября.