Жуткая кухня и старая "Нива": Вот как Techland будет показывать Dying Light: The Beast

Студия Techland опубликовала видео Inside the Studio, в котором раскрыла атмосферу и художественное направление Dying Light: The Beast — грядущей части знаменитой серии про выживание среди зомби. Ролик не просто знакомит с декорациями для демонстрации игры, но и погружает зрителей в мрачный, тревожный антураж нового региона под названием Кастер-Вудс (Castor Woods).

Главная особенность — это реалистичные интерьеры, тщательно воссозданные на основе мира игры. Комната с покосившимися шкафами, пыльной кухней и брошенной "Нивой" передаёт ощущение опустошённости и запустения. По словам ведущей видео, каждая деталь была создана с прицелом на максимальное погружение и атмосферу постапокалиптического выживания. От кухонных поверхностей, покрытых мусором, до следов прошлых наводнений и природного захвата пространства — разработчики стремятся создать мир, в который поверишь.

Особое внимание уделено внедрению внедорожника — в игре он станет не просто средством передвижения, но и мобильным укрытием и оружием против зомби. Однако использовать его бездумно не выйдет: транспорт требует топлива и подвержен повреждениям.

Декорации, представленные в студии Techland, отсылают к реальным биомам, среди которых — заболоченные участки, горные тропы, бывшие туристические зоны и заброшенные фермы. Всё это обещает разнообразие и масштабное исследование мира, сильно изменённого катастрофой.

Видео завершает сцена у рабочего верстака, где игроки смогут изготавливать и улучшать оружие. Этот элемент подтверждает, что в Dying Light: The Beast выживание будет зависеть не только от навыков паркура, но и от продуманного крафта.

Хотя сама игра пока не получила точной даты выхода, оформление студийного павильона и уровень детализации намекают на высокую степень готовности проекта. Судя по всему, Techland намерена усилить элемент живого мира, в котором прошлое всё ещё оставляет следы, а природа постепенно берёт своё.

Dying Light: The Beast разрабатывается как продолжение с отдельной сюжетной линией и новой локацией. И, судя по свежей демонстрации, игрокам стоит ждать не просто боевика, а атмосферного и вдумчивого опыта выживания. Релиз игры намечен на лето.