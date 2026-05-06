Зомби-апокалипсис лишился своего архитектора: директор франшизы Dying Light ушел из Techland спустя 13 лет работы

Казалось, что после не слишком удачного запуска Dying Light 2: Stay Human, грамотно выстроенная поддержка сиквела и весьма тепло принятый спин-офф Dying Light: The Beast должны были обеспечить польской студии Techland уверенную стабильность хотя бы еще на несколько лет. Увы, именно сегодня руководство популярной зомби-серии столкнулось с самым масштабным и кадровым сдвигом в своей истории.

Таймон Смектала, стоявший у руля зомби-франшизы, объявил о своем уходе из компании. Его путь начался в мае 2013 года с должности обычного геймдизайнера и дошел до статуса главного производственного директора оригинала. Он провел в команде целых 13 лет, а последнее четыре года он бессменно занимал высокий пост руководителя всей франшизы Dying Light.

После многих лет, посвященных Dying Light, я перехожу к новой главе в своей жизни. Это было невероятное путешествие, и я горжусь тем, что мы сумели построить. Хочу поблагодарить всех невероятно талантливых людей в Techland... именно ваши страсть и амбиции позволили сделать Dying Light главным зомби-выживачем... Франшиза остается в надежных руках, и я не могу дождаться, чтобы теперь уже испытать её как игрок. Спокойной ночи и удачи!

поделился заявлением уже бывший руководитель.

Смектала пока предпочел не озвучивать, в какой именно игровой или сторонней компании продолжится его творческий путь.

Отставка ключевой фигуры вызываеь тревожные вопросы о том, какое именно будущее ждет вселенную зомби с парукром. Очевидно, что масштабная смена столь серьезного лидера почти наверняка повлечет за собой кадровые «эффекты домино» с обновлением разработчиков среднего звена и новыми директивами, которые радикально переосмыслят подход к тональности выживача. Какими именно окажутся новые изменения творческого «климата» внутри польской Techland и в какую сторону они будут двигаться мы сможем судить лишь через годы, когда перетасованная студия явит нам свой проект.