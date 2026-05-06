Зомби-апокалипсис лишился своего архитектора: директор франшизы Dying Light ушел из Techland спустя 13 лет работы

Казалось, что после не слишком удачного запуска Dying Light 2: Stay Human, грамотно выстроенная поддержка сиквела и весьма тепло принятый спин-офф Dying Light: The Beast должны были обеспечить польской студии Techland уверенную стабильность хотя бы еще на несколько лет. Увы, именно сегодня руководство популярной зомби-серии столкнулось с самым масштабным и кадровым сдвигом в своей истории.
Таймон Смектала, стоявший у руля зомби-франшизы, объявил о своем уходе из компании. Его путь начался в мае 2013 года с должности обычного геймдизайнера и дошел до статуса главного производственного директора оригинала. Он провел в команде целых 13 лет, а последнее четыре года он бессменно занимал высокий пост руководителя всей франшизы Dying Light.
После многих лет, посвященных Dying Light, я перехожу к новой главе в своей жизни. Это было невероятное путешествие, и я горжусь тем, что мы сумели построить. Хочу поблагодарить всех невероятно талантливых людей в Techland... именно ваши страсть и амбиции позволили сделать Dying Light главным зомби-выживачем... Франшиза остается в надежных руках, и я не могу дождаться, чтобы теперь уже испытать её как игрок. Спокойной ночи и удачи!
поделился заявлением уже бывший руководитель.
Смектала пока предпочел не озвучивать, в какой именно игровой или сторонней компании продолжится его творческий путь.
Отставка ключевой фигуры вызываеь тревожные вопросы о том, какое именно будущее ждет вселенную зомби с парукром. Очевидно, что масштабная смена столь серьезного лидера почти наверняка повлечет за собой кадровые «эффекты домино» с обновлением разработчиков среднего звена и новыми директивами, которые радикально переосмыслят подход к тональности выживача. Какими именно окажутся новые изменения творческого «климата» внутри польской Techland и в какую сторону они будут двигаться мы сможем судить лишь через годы, когда перетасованная студия явит нам свой проект.
Ну первая часть вышла шедеврально а вот вторая провал // Август Мирный
Вторя часть лютое дно. я когда ветку прокачки снаряжения открыл подумал они это серьезно ? а про крюк кошку которую слили без слов). просто бомбическая логика в мегаполисе и без кошки) зато добавили этот странный параплан с вечно кончающейся стаминой.
превратил серию в стагнирующее болото. ничего нового так и не придумал со времен DL1.
лютейший зашквар со второй частью, которую буквально руками комьюнити вывозили на тот уровень, где она сейчас. а потом эта афера с the Beast, когда смачно харкнули в лицо тем, кто ждал полноценного второго DLC, расширив Вилледор в Элизиум, взяли и высрали the Beast с намеком, слышь денег занеси фул прайс...
the Beast это буквально гвоздь в крышку гроба Dying Light. просто мега кринжовая попытка выехать на ностальгии по типу из первой части, приправленная "сюжетом" в стиле подай принеси и побудь каблуком. Реинкарнацию DLC The following выкинули с таким понтом будто это ААА проект.
Неудивительно, что он дурдом с переделкой второй части смог вывезти.