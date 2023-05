Тизер-трейлер градостроительной стратегии на выживание Dynasty of the Sands ©

PlaySide Studios, австралийская компания-разработчик, известная такими играми, как Age of Darkness: Final Stand, объявила о первой игре, которая будет выпущена ее новым издательским подразделением - PlaySide Publishing. Речь идет о Dynasty of the Sands, градостроительной игре на выживание, действие которой происходит в Древнем Египте, где вам предстоит собирать ресурсы, строить цивилизацию и управлять населением.

Игра создана Rocket Flair Studios, командой, базирующейся в Северной Ирландии, которая в настоящее время также разрабатывает подводный конструктор колоний Surviving the Abyss, опубликованный Paradox Arc. Как и Surviving the Abyss, Dynasty of the Sands выйдет через ранний доступ Steam.

В настоящее время выход игры запланирован на 2024 год.

В Dynasty будут присутствовать функции, характерные для современных градостроительных игр, такие как индивидуальные потребности и желания каждого жителя, времена года и цикл день/ночь, а также симуляция дикой природы и болезней, чтобы лучше представить историческую эпоху.

Игрокам придется управлять голодом и жаждой, чтобы их население процветало в условиях пустыни, а также управлять системой верований, которая будет заставлять их умиротворять египетских богов. Для управления населением также будут введены законы и мандаты.

В своем заявлении руководитель студии Rocket Flair Джеймс Брэдли сказал, что студия хотела "создать медитативный, мечтательный градостроительный конструктор с высокой реиграбельностью, где каждое решение, каким бы маленьким оно ни было, имеет долгосрочные последствия".

Вы можете добавить Dynasty of the Sands в список желаний в Steam.

Среди других новостей о стратегических играх для ПК на древнеегипетскую тематику, Creative Assembly и Sega также анонсировали Total War: Pharaoh, последнюю часть в многолетней серии глобальных стратегий.