Космическая стратегия в реальном времени Dynasty Protocol вышла в раннем доступе Steam

Состоялся выход в ранний доступ космической стратегии в реальном времени Dynasty Protocol от инди-разработчика Ellipses Studios. В игре пользователям предстоит командовать собственным космическим флотом, заниматься добычей ресурсов с астероидов и захватывать колонии, расширяя влияние своей династии в звёздной системе.

Игрокам доступно 6 уникальных колоний, каждая из которых обладает своими бонусами и супероружием. Геймплей включает в себя управление ресурсами, такими как кислород и водород, развитие технологий, настройку космических станций и тактические сражения с искусственным интеллектом. Текущая версия предлагает более 20 миссий, систему обучения, а также механики торговли и управления колониями через налогообложение.

Разработчик-одиночка планирует, что игра пробудет в раннем доступе примерно 6-8 месяцев. За это время планируется добавить новые возможности на основе отзывов сообщества. Среди потенциальных нововведений упоминаются система морали экипажа, дополнительные варианты улучшений для колоний и другие продвинутые игровые механики. После полноценного релиза цена на игру возрастет.

Создатель игры отмечает, что выбрал модель раннего доступа для тесного взаимодействия с игровым сообществом. Отзывы игроков, полученные через Discord, Reddit и форумы Steam, будут напрямую влиять на дальнейшую разработку, включая баланс, новые функции и улучшения игрового процесса. В честь выхода на игру действует скидка.