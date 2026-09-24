Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered получила большую демо-версию - релиз состоится 1 октября

Перед выходом Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered игрокам стала доступна большая демо-версия ремастера. Она уже появилась на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2, а для загрузки потребуется около 8,8 ГБ свободного места.

Пробная версия рассчитана на несколько часов и позволяет опробовать сразу нескольких персонажей, включая одного из самых известных воинов серии — Лу Бу. При этом прогресс из демо в полноценную игру перенести не получится.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered представляет собой полноценную графическую переработку классической игры, однако в плане геймплея разработчики решили сохранить оригинальную формулу. Ремастер возвращает динамичные сражения с огромными толпами противников и ощущения, характерные для игр жанра «мусоу» эпохи PlayStation 2.

Основные механики практически не изменились, но разработчики всё же внесли несколько точечных улучшений в боевую систему. Среди них появились идеальные парирования и усовершенствованное уклонение. Последнее позволяет прерывать анимации атак и быстрее менять позицию, добавляя сражениям немного больше тактической свободы без заметного отхода от классической формулы.

Полноценный релиз Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered состоится 1 октября на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Демо уже доступно на всех заявленных платформах.