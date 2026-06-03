Легенда жанра мусоу возвращается: Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered выйдет 1 октября

На презентации State of Play компания Koei Tecmo официально объявила дату выхода Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered. Обновлённая версия одной из самых знаковых частей серии поступит в продажу 1 октября 2026 года.

Для поклонников жанра это не просто очередной ремастер. Именно Dynasty Warriors 3 многие считают игрой, которая заложила фундамент современной формулы musou. В ней впервые появились такие элементы, как True Musou-атаки, кооператив на двух игроков и система развития генералов — механики, ставшие неотъемлемой частью франшизы на долгие годы.

Игрокам вновь предстоит отправиться в эпоху Троецарствия и взять под управление более 40 знаменитых военачальников. Как и прежде, основой игрового процесса станут масштабные битвы формата «один против тысячи», где один герой способен переломить ход целого сражения.

Выход ремастера выглядит вполне логичным шагом на фоне растущего интереса к переизданиям классики. Тем более что Dynasty Warriors 3 была первой игрой серии, преодолевшей отметку в миллион проданных копий. Для ветеранов это возможность вернуться к истокам франшизы, а для новой аудитории — познакомиться с частью, которая во многом определила развитие жанра на годы вперёд.