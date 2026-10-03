Продюсер Dynasty Warriors Томохико Шо допустил новые ремастеры, но сам предпочёл бы заняться сиквелами

В интервью 4Gamer Томохико Шо признал, что будущие ремастеры Dynasty Warriors возможны — особенно для игр, недоступных в Steam, — если недавно вышедший ремастер покажет хорошие результаты. Однако он не хочет брать на себя ответственность за их создание.

«На данный момент я ничего не могу сказать и даже не думал об этом, но не исключено, что мы сделаем ремастеры для игр, недоступных в Steam. Однако, честно говоря, я не хочу этого делать. Это был бы практически полный ремейк, и даже на этот раз я иногда думал: "Зачем мне переделывать то, что я сделал сам?" (смеётся). Мне уже за 50, и я иногда думаю: "Сколько ещё игр я смогу сделать, прежде чем уйду на пенсию?", поэтому я бы предпочёл создавать новые игры или сиквелы».

Тем не менее Шо хочет уважать аудиторию, которая поддерживала серию и желает увидеть ремастеры. Поэтому он рассматривает возможность поручить работу над следующим проектом по созданию ремастеров другим членам команды.

Dynasty Warriors 3 Remastered уже доступна на Nintendo Switch 2, ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Оригинальная игра вышла на PlayStation 2, а обновлённая версия создана на Unreal Engine 5.