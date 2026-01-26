Ремастер Dynasty Warriors 3: Complete Edition отложен на неопределённый срок

Koei Tecmo объявила о переносе выхода Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered — у проекта больше нет запланированной даты релиза. Игра должна была выйти 19 марта 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на доработку.

Об этом сообщается в официальном заявлении Koei Tecmo America в соцсетях. Продюсер ремастера пояснил, что поскольку это первый полноценный ремастер в истории серии, команда хочет довести проект до уровня, который действительно оправдает ожидания фанатов. По его словам, дополнительное время необходимо для повышения общего качества игры.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered была анонсирована в сентябре 2025 года и стала неожиданным возвращением культовой части 2001 года. Проект создаётся на Unreal Engine 5 и обещает заметно обновлённую графику, а также ряд технических и геймплейных улучшений для современных платформ.

В состав Complete Edition входят оригинальная Dynasty Warriors 3 и дополнение Xtreme Legends. Игроков ждёт более 40 офицеров, классический экшен в формате «один против тысячи», а также дополнительный контент из Xtreme Legends — новые сюжетные сценарии, расширенная кастомизация телохранителей, дополнительное оружие и несколько режимов испытаний.

Новая дата выхода будет объявлена позже. Пока Koei Tecmo просит поклонников серии набраться терпения и обещает поделиться новостями, как только разработка достигнет нужной стадии готовности.