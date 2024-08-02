13 минут нового игрового процесса из Dynasty Warriors: Origins

Koei Tecmo поделилась двумя видеороликами, демонстрирующими более 13 минут совершенно нового игрового процесса из Dynasty Warriors: Origins. Эти видеоролики дадут вам представление о том, как выглядит и как играется этот новый проект.
Dynasty Warriors: Origins — это новая игра в жанре мусоу, которая стремится предложить самую масштабную битву в истории франшизы. Игроки испытают экшн 1 против 1000 и натиск огромных армий. Игрокам нужно будет действовать быстро, поскольку беспрецедентные размеры и масштабы вражеских армий заполоняют поле боя. Координация с союзными армиями является ключевой, поскольку игроки развертывают тактику боя в реальном времени, прорезая волны солдат.
Dynasty Warriors: Origins стремится иметь наибольшее количество солдат в истории серии на сегодняшний день. Вражеские солдаты атакуют сообща и чрезвычайно грозны. Используя свои собственные навыки для боя, вы также должны атаковать со своими союзниками, чтобы расчистить путь. Как только вы выйдете на поле и подготовитесь к бою, вы и ваши союзники столкнетесь с тысячами вражеских солдат противоборствующих армий. Кроме того, при выполнении определенных условий вы можете временно управлять Гуань Юем и другими офицерами, марширующими рядом с вами.
Koei Tecmo планирует выпустить Dynasty Warriors: Origins где-то в 2025 году.
Вот смотрю я на новости о Dynasty Warriors: Origins и всё больше вижу здесь некую смесь из Middle-earth: Shadow of War и Mount & Blade. Как давний фанат игр Koei реально интересно узнать, что из этого эксперимента разрабов выйдет в итоге.
+ wo long
Не, Wo Long это чисто Warriors в стиле типичных соулстников(с элементами фэнтези), а вот в Origins уже что-то новое в франшизе.
там половина элементов из него.
Единственная игра в жанре "мусоу", которая мне понравилась, это Persona 5: Strikers. И то потому что она как раз-таки не особо похожа на типичные представители жанра