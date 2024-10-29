Авторы Dynasty Warriors: Origins показали специальный трейлер ПК-версии

Koei Tecmo и Omega Force объявили, что ПК-версия Dynasty Warriors: Origins получит поддержку ультрашироких мониторов, представив специальный трейлер. Origins является приквелом к основной серии, где впервые появляется новый протагонист, погружающийся в хаос эпохи Трех Королевств. Его амнезия скрывает тайну, но для людей он становится героем.

Классический геймплей с масштабными сражениями в формате «1 против 1000» останется нетронутым. Игроки смогут командовать отрядами, применять стратегии, а в ключевые моменты временно управлять офицером-компаньоном. Но даже сильные герои должны опасаться опасных противников, таких как Лу Бу.

Dynasty Warriors: Origins выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК.