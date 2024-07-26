Авторы Dynasty Warriors: Origins раскрыли несколько подробностей

Сегодня компания KOEI TECMO America и разработчик Omega Force раскрыли первые подробности сюжета предстоящего экшена Dynasty Warriors: Origins, которая выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows PC через Steam.

Dynasty Warriors: Origins познакомит поклонников с героическим мастером боевых искусств, которому суждено преодолеть огромные трудности, пробиваясь сквозь волны врагов на полях сражений древних Трех Королевств.

Dynasty Warriors: Origins представляет новую, более глубокую интерпретацию традиционной сюжетной линии Троецарствия, отображающей древнюю историю Китая. История начинается за год до восстания Желтого Тюрбана, на заре эпохи великих потрясений, когда главный герой - мастер боевых искусств с амнезией - посещает деревню, страдающую от голода. Здесь он встречает Чжан Цзяо, длинноволосого человека, протягивающего людям руку помощи, и Гуань Юя, бородатого воина, обличающего несправедливость чиновников, и вместе они борются с силами коррумпированных чиновников.

На поле боя Dynasty Warriors: Origins мы увидим самое большое количество солдат за всю историю серии, перемешанных между собой и сражающихся по своей индивидуальной воле. Вражеские солдаты, атакующие сообща, чрезвычайно грозны, и вы должны не только сражаться, используя собственные навыки, но и идти вперед вместе с союзниками, чтобы расчистить путь. Как только вы выстроитесь в боевую линию и будете готовы к бою, вы и ваши союзники сможете вступить в бой с огромными армиями врагов, испытав ощущение реалистичности поля боя невиданного масштаба, где сталкиваются тысячи солдат!

Вдали от сражений Dynasty Warriors: Origins отображает обширный мир Трех Королевств на континентальной карте, позволяя игрокам выбирать, в каком сражении участвовать. Кроме того, игроки могут взаимодействовать с героями и свободно гулять по окрестностям по пути к следующему крупному полю боя.