Демо Dynasty Warriors: Origins достигла более 1 миллиона загрузок

В 2025 году не будет недостатка в крупных играх, украшающих его календарь релизов, и Dynasty Warriors: Origins станет одной из самых ранних крупных игр года, и, очевидно, что игра в жанре экшена Musou привлекает большой интерес.

В конце прошлого месяца Koei Tecmo выпустила бесплатную демоверсию Dynasty Warriors: Origins на всех платформах, предоставив игрокам доступ к одному из масштабных сражений игры, четырём видам оружия и ряду вариантов кастомизации, и все это без каких-либо ограничений по времени.

По словам компании, эта демоверсия была загружена уже более миллиона раз, примерно две недели спустя, так что, очевидно, что интерес к игре большой. Несомненно, Koei Tecmo ожидает сильного запуска самой игры, что, учитывая тот факт, что это рекламируется как возвращение к основам в форме для серии, имеет смысл.

Dynasty Warriors: Origins выходит 17 января для PS5, Xbox Series X/S и ПК.