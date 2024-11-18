Демоверсия Dynasty Warriors: Origins появится 22 ноября

Издатель Koei Tecmo и разработчик Omega Force объявили, что выпустят демоверсию Dynasty Warriors: Origins 22 ноября.

В демоверсии вы сможете сыграть в битву при воротах Сишуй, ту же битву, что и в демоверсии Tokyo Game Show. Однако разработчики улучшили опыт дополнительными элементами, которые не были включены, сделав битву более существенной и сложной. Кроме того, на этот раз нет ограничений по времени, так что можете наслаждаться ею в свое удовольствие.

В течение всей демоверсии игроки смогут выбирать из четырех типов оружия: меч, гуандао, пудао и колеса; а также возможность настройки искусств, драгоценных камней и аксессуаров. Но не относитесь к битве легкомысленно, так как сильнейший офицер франшизы, Лу Бу, определенно дает о себе знать на поле боя. Однако, в отличие от демоверсии на Tokyo Game Show, вы сможете выбрать уровень сложности.

Dynasty Warriors: Origins и демоверсия будут улучшены для PS5 Pro. Наряду с выпуском демоверсии, предварительные заказы также начнутся 22 ноября.

Dynasty Warriors: Origins выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam 17 января 2025 года.