Dynasty Warriors: Origins демонстрирует хорошие результаты в Steam

Сегодня Koei Tecmo выпустила Dynasty Warriors: Origins на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Эта игра в жанре мусоу (musou) обновляет традиционную формулу серии, добавляя зрелищность и улучшенную механику. Судя по первым данным, релиз оказался успешным, особенно в Steam, где игра уже показывает отличные результаты.

Через несколько часов после запуска Dynasty Warriors: Origins достигла пикового значения в 48 817 одновременных игроков. Эта цифра продолжает расти, и ожидается, что в выходные она увеличится.

На данный момент игра собрала более 2000 отзывов в Steam, 95% из которых являются положительными. Это свидетельствует о том, что фанаты жанра musou довольны новым проектом.

Большинство отзывов поступило из Китая и Японии, где musou-игры и эпоха Троецарствия традиционно пользуются популярностью.