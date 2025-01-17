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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
6.9 54 оценки

Dynasty Warriors: Origins демонстрирует хорошие результаты в Steam

butcher69
Новости

Сегодня Koei Tecmo выпустила Dynasty Warriors: Origins на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Эта игра в жанре мусоу (musou) обновляет традиционную формулу серии, добавляя зрелищность и улучшенную механику. Судя по первым данным, релиз оказался успешным, особенно в Steam, где игра уже показывает отличные результаты.

Через несколько часов после запуска Dynasty Warriors: Origins достигла пикового значения в 48 817 одновременных игроков. Эта цифра продолжает расти, и ожидается, что в выходные она увеличится.

На данный момент игра собрала более 2000 отзывов в Steam, 95% из которых являются положительными. Это свидетельствует о том, что фанаты жанра musou довольны новым проектом.

Большинство отзывов поступило из Китая и Японии, где musou-игры и эпоха Троецарствия традиционно пользуются популярностью.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Firеfuck

Ещё бы русский текст занесли - было бы замечательно.

1
Hevin

Хорошую игру сделали, особенно спасибо им за релиз на торрентах заранее

0
DeFaLT_TB

Подумал это Микаса на главном. Пока не прочитал.

0
Nightma[R]e

Игра действительно интересная. Но вот денег она своих не стоит.

Поэтому скачал с зеленого.

0