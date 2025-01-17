Dynasty Warriors: Origins демонстрирует хорошие результаты в Steam

Сегодня Koei Tecmo выпустила Dynasty Warriors: Origins на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Эта игра в жанре мусоу (musou) обновляет традиционную формулу серии, добавляя зрелищность и улучшенную механику. Судя по первым данным, релиз оказался успешным, особенно в Steam, где игра уже показывает отличные результаты.
Через несколько часов после запуска Dynasty Warriors: Origins достигла пикового значения в 48 817 одновременных игроков. Эта цифра продолжает расти, и ожидается, что в выходные она увеличится.
На данный момент игра собрала более 2000 отзывов в Steam, 95% из которых являются положительными. Это свидетельствует о том, что фанаты жанра musou довольны новым проектом.
Большинство отзывов поступило из Китая и Японии, где musou-игры и эпоха Троецарствия традиционно пользуются популярностью.
Ещё бы русский текст занесли - было бы замечательно.
Хорошую игру сделали, особенно спасибо им за релиз на торрентах заранее
Подумал это Микаса на главном. Пока не прочитал.
Игра действительно интересная. Но вот денег она своих не стоит.
Поэтому скачал с зеленого.