Dynasty Warriors: Origins и Assetto Corsa EVO сместили Path of Exile 2 в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 27 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

После многонедельного господства Path of Exile 2 в чарте продаж Steam произошли перемены: на первое место вышла свежая японская игра Dynasty Warriors: Origins. Path of Exile 2 уступила позиции не только ей, но и другой новинке — гоночному симулятору Assetto Corsa EVO.

Не остались незамеченными и другие хиты: Final Fantasy VII Rebirth уверенно стартовала в числе лидеров, а фанаты активно оформляют предзаказы на Sid Meier's Civilization VII и Monster Hunter Wilds.

Стоит отметить, что в чарте снова появились данные о продажах предзаказов, исчезнувшие на прошлой неделе. Судя по всему, это был временный сбой, и статистика вернулась в норму.