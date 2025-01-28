Dynasty Warriors: Origins и Assetto Corsa EVO сместили Path of Exile 2 в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 27 января 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
После многонедельного господства Path of Exile 2 в чарте продаж Steam произошли перемены: на первое место вышла свежая японская игра Dynasty Warriors: Origins. Path of Exile 2 уступила позиции не только ей, но и другой новинке — гоночному симулятору Assetto Corsa EVO.
Не остались незамеченными и другие хиты: Final Fantasy VII Rebirth уверенно стартовала в числе лидеров, а фанаты активно оформляют предзаказы на Sid Meier's Civilization VII и Monster Hunter Wilds.
Стоит отметить, что в чарте снова появились данные о продажах предзаказов, исчезнувшие на прошлой неделе. Судя по всему, это был временный сбой, и статистика вернулась в норму.
- Dynasty Warriors: Origins
- Steam Deck
- Assetto Corsa EVO
- Path of Exile 2
- EA Sports FC 25
- Sid Meier's Civilization VII
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- Final Fantasy VII Rebirth
- Heroes of Hammerwatch 2
- Monster Hunter Wilds