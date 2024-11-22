Dynasty Warriors: Origins получила демоверсию на ПК и консолях

Вышла демоверсия Dynasty Warriors Origins, в которой игроки смогут оценить фрагмент игры, представленный на Tokyo Game Show, с некоторыми изменениями. В демо доступны различные виды оружия и несколько уровней сложности, что позволяет попробовать разные стили игры.

Также открылись предзаказы, и за их оформление игроки получат бонусы. В бонус входит костюм главного героя из Wo Long: Fallen Dynasty. У расширенного издания — ранний доступ на 72 часа.

Так же в Steam опубликованы системные требования. Для минимальных настроек (1080p при 30fps) потребуется процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GTX 1060 или AMD RX 590. Рекомендованные настройки для 1080p при 60fps включают процессор Intel Core i7-7700K, 16 ГБ ОЗУ и видеокарту RTX 2070 или AMD RX 5700 XT.

Демоверсия доступна на PS5, Xbox Series S|X и PC, а релиз игры состоится 27 января 2025 года.