Dynasty Warriors: Origins получила обновление с фоторежимом и новой бронёй

Разработчики из Omega Force выпустили новое обновление для Dynasty Warriors: Origins, которое добавляет в игру фоторежим — теперь игроки смогут запечатлеть самые зрелищные моменты масштабных сражений, за которые так любят серию. Обновление уже доступно на PS5, Xbox Series X/S и PC.

На официальном сайте издателя Koei Tecmo также опубликован короткий геймплейный ролик, демонстрирующий работу новой функции. Кроме того, в игру добавлена новая экипировка — броня Львиного Дракона, позволяющая выделиться на поле боя.

Обновление устраняет баги, в том числе визуальные искажения при включённом FSR3 на Steam Deck, и вносит другие незначительные улучшения.

Dynasty Warriors: Origins уже называют возвращением серии к её корням — с эпическими сражениями и динамичным геймплеем, который полюбился миллионам игроков.