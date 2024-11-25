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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.1 27 оценок

Dynasty Warriors: Origins предложит несколько концовок и 20 часов на одно прохождение

monk70
Новости

Dynasty Warriors: Origins от Koei Tecmo — это возвращение к корням серии во многих отношениях, подчёркивающее масштабные сражения один на 1000 в эпоху Троецарствия и без элементов открытого мира. Тем не менее, она предлагает игрокам несколько концовок. В разговоре с NoisyPixel глава Omega Force и продюсер серии Томохико Шо подтвердил, что разблокировка одной займёт 20 часов.

Прохождение одной концовки займёт около 20 часов. Разветвлённые пути определяются выбранными вами битвами, а не вариантами диалогов. В конце третьей главы игроки решают, к какому королевству присоединиться, формируя направление истории.

Однако это ещё не все, поскольку «скрытые условия» в битвах также играют свою роль и даже влияют на истинный финал. Условия разблокировки последнего неизвестны, но достижение разных концовок позволяет получить уникальные перспективы в похожих конфликтах.

Dynasty Warriors: Origins выйдет 17 января 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
vzmJack

А она предложит оптимизацию?

0
Destroited

Размечтался ! На календарь посмотри, оптимизация в наше время это устаревшая традиция и вообще моветон. Ох уж мне эти староверы.

0
vzmJack Destroited

Ну блин, хочу оптимизациююю😭

0
Magnusss

оптимизация в сделку не входила .

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