Dynasty Warriors: Origins предложит несколько концовок и 20 часов на одно прохождение

Dynasty Warriors: Origins от Koei Tecmo — это возвращение к корням серии во многих отношениях, подчёркивающее масштабные сражения один на 1000 в эпоху Троецарствия и без элементов открытого мира. Тем не менее, она предлагает игрокам несколько концовок. В разговоре с NoisyPixel глава Omega Force и продюсер серии Томохико Шо подтвердил, что разблокировка одной займёт 20 часов.

Прохождение одной концовки займёт около 20 часов. Разветвлённые пути определяются выбранными вами битвами, а не вариантами диалогов. В конце третьей главы игроки решают, к какому королевству присоединиться, формируя направление истории.

Однако это ещё не все, поскольку «скрытые условия» в битвах также играют свою роль и даже влияют на истинный финал. Условия разблокировки последнего неизвестны, но достижение разных концовок позволяет получить уникальные перспективы в похожих конфликтах.

Dynasty Warriors: Origins выйдет 17 января 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.