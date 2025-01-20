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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.2 61 оценка

Dynasty Warriors: Origins установила новый рекорд по количеству одновременных игроков в Steam

butcher69
Новости

Dynasty Warriors: Origins от Koei Tecmo, вышедшая 17 января для PC, Xbox Series X/S и PS5, демонстрирует отличный старт. В Steam игра собрала 69 483 одновременных игроков, что значительно превосходит показатели предыдущих частей серии, таких как Dynasty Warriors 9 и Empires.

Этот результат делает Origins второй по популярности игрой Koei Tecmo на платформе, уступая лишь Wo Long: Fallen Dynasty, пиковый онлайн которой составил 75 906 человек. Впереди у Origins есть шанс побить этот рекорд.

Ознакомиться с проектом можно с помощью бесплатной демоверсии.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
CAT987g

Раньше лучше было, сейчас это просто симулятор толпы.

0
zSpartacuSz

кто в этот треш играет))

-10
Mimocrocodil

Я, например. А что, нельзя?

1
Daemon93

Китайцы!

0