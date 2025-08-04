Dynasty Warriors празднует 25-летие с ремастером и мощным DLC для Origins

Издатель Koei Tecmo и разработчик Omega Force объявили о разработке ремастеринга Dynasty Warriors и крупного загружаемого контента для Dynasty Warriors: Origins.
Новый контент был анонсирован в трейлере к 25-летию Dynasty Warriors, премьера которого состоялась на ChinaJoy 2025. Анонс ремастеа начинается с текста «Dynasty Warriors 9», после чего перечисляются все игры по номерам до «Dynasty Warriors ?», что позволяет предположить, что ремастер будет основной частью серии, а не спин-оффом.
Подробности о основном загружаемом контенте для Dynasty Warriors Origins не были объявлены.
Dynasty Warriors: Origins уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.
О для этой шляпы еще длс пилят))
Хотела вкатиться с этой части, но русика нет и переводом никто не занимается(