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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.6 104 оценки

Dynasty Warriors празднует 25-летие с ремастером и мощным DLC для Origins

butcher69 butcher69

Издатель Koei Tecmo и разработчик Omega Force объявили о разработке ремастеринга Dynasty Warriors и крупного загружаемого контента для Dynasty Warriors: Origins.

Новый контент был анонсирован в трейлере к 25-летию Dynasty Warriors, премьера которого состоялась на ChinaJoy 2025. Анонс ремастеа начинается с текста «Dynasty Warriors 9», после чего перечисляются все игры по номерам до «Dynasty Warriors ?», что позволяет предположить, что ремастер будет основной частью серии, а не спин-оффом.

Подробности о основном загружаемом контенте для Dynasty Warriors Origins не были объявлены.

Dynasty Warriors: Origins уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
zSpartacuSz

О для этой шляпы еще длс пилят))

3
Lady_Leda

Хотела вкатиться с этой части, но русика нет и переводом никто не занимается(

2