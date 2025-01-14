Koei Tecmo отменила Dynasty Warriors 10 ради разработки Origins

В недавнем интервью представители Koei Tecmo рассказали о создании Dynasty Warriors: Origins и судьбе ранее отменённой игры серии.

Продюсер Томохико Шо сообщил, что разработка Origins началась во второй половине 2021 года, вскоре после завершения работы над Dynasty Warriors 9: Empires. Игра создавалась с идеей «возвращения к основам», чтобы сосредоточиться на тактическом геймплее, который был характерен для первых частей серии.

До этого команда, включая геймдиректора Мицухиро Ошиму и программиста Масамичи Обу, работала над Dynasty Warriors 10. Эта нумерованная часть должна была продолжить линию, начатую в Dynasty Warriors 7, с акцентом на масштабный выбор играбельных персонажей. Однако проект был закрыт, а отдельные идеи были интегрированы в Origins.

Среди этих идей — более доступный для новичков сюжет, углублённое повествование и карта мира, которая изначально разрабатывалась для отменённой игры.

Dynasty Warriors: Origins станет новой вехой для серии, сохраняя дух классических игр, но предлагая свежий взгляд на концепцию. Релиз запланирован на 17 января 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.