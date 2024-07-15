Новый геймплей Dynasty Warriors: Origins покажут на ChinaJoy 2024

Наряду с участием PlayStation на ChinaJoy 2024, подтверждено появление Dynasty Warriors: Origins от Omega Force. Согласно официальному Twitter франшизы, продюсер Томохико Шо появится во время прямой трансляции Sony, чтобы продемонстрировать новый игровой процесс.

Хотя трансляция запланирована между 13:00 и 14:00 (предположительно, по японскому времени), Sony пока не указала дату трансляции, но ссылка на прямую трансляцию есть на BiliBili. Как новая игра в серии, Dynasty Warriors: Origins обещает «самые большие армии из когда-либо виденных». Троецарствие и его различные битвы по-прежнему служат фоном, и вы по-прежнему будете прорубать себе путь бок о бок с союзными войсками.

Однако впервые в истории игроки будут управлять оригинальным «безымянным» героем. Его роль и влияние на историю, которая может стать приквелом к ​​основным играм, пока не определены.

ChinaJoy 2024 пройдет с 26 по 29 июля. Dynasty Warriors: Origins выйдет в 2025 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.