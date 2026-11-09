PlayStation раньше времени раскрыла две игры для PS Plus Extra - Dragon Quest 3 и Dynasty Warriors: Origins

PlayStation случайно или намеренно раскрыла сразу две игры, которые пополнят каталог PS Plus Extra в ближайшие месяцы. Речь идёт о Dragon Quest 3 HD-2D Remake и Dynasty Warriors: Origins. Оба проекта появились в японской публикации PlayStation Blog раньше традиционного анонса ежемесячной подборки.

Согласно информации Sony, Dragon Quest 3 HD-2D Remake добавят в каталог уже в ноябре. Остальные игры месяца должны объявить в среду, 11 ноября. Dynasty Warriors: Origins придётся подождать дольше — её появление запланировано на декабрь, предположительно вместе с другими новинками следующего месяца.

Информация обнаружилась в публикации японского подразделения PlayStation, посвящённой выходу новой версии PlayStation Portal в цвете Midnight Black. В материале компания упомянула сразу две будущие игры для подписного каталога. Хотя анонс пока опубликован только для японского региона, обычно подобные пополнения доступны подписчикам по всему миру. Поэтому есть основания ожидать, что новинки появятся и в других регионах, хотя Sony ещё не подтвердила это официально.

Обе игры будут доступны подписчикам уровня PS Plus Extra. Переходить на Premium ради них не потребуется. Dragon Quest 3 HD-2D Remake представляет собой обновлённую версию классической японской RPG с характерной двухмерно-трёхмерной графикой, а Dynasty Warriors: Origins — новую часть знаменитой серии масштабных экшенов, посвящённых сражениям с огромными армиями противников.