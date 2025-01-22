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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.2 63 оценки

По словам продюсера Dynasty Warriors: Origins, кастомизация персонажей может появиться в будущих частях серии

butcher69
Новости

Dynasty Warriors: Origins, перезагрузка знаменитой серии, предлагает новый взгляд на события эпохи Трех Королевств. Игра впервые ставит игроков в роль фиксированного безымянного протагониста, вместо привычных генералов. Этот подход положительно воспринят фанатами, так как сюжет стал более последовательным, но вызвал критику из-за отсутствия кастомизации персонажей.

В игре нельзя изменять внешность героя или добавлять косметику. Продюсер серии Томохико Сё объяснил, что разработчики сосредоточились на создании героя, максимально соответствующего сюжету и сеттингу. «Мы хотели передать дух “Романтики трех королевств”, и свобода в кастомизации могла бы ослабить связь персонажа с этим миром», — отметил он в интервью PlayStation.Blog.

Однако Сё подчеркнул, что кастомизация не исключается в будущем. Если Origins получит сиквел, разработчики рассмотрят возможность добавить эту функцию, если она не нарушит целостность повествования.

Dynasty Warriors: Origins доступна для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
pol newman

по словам игроков, они придут в Dynasty Warriors: Origins в следующих сериях

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