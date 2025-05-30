По словам продюсера, серия Dynasty Warriors по-прежнему не может считаться успешной на Западе

Несмотря на внушительные мировые продажи, серия Dynasty Warriors всё ещё не добилась полноценного успеха на Западе. Об этом заявил Томохико Шо, глава студии Omega Force, в интервью изданию GamesMarkt.

По данным на март 2025 года, совокупные продажи франшизы превысили 21 миллион копий, что делает её одной из самых коммерчески успешных серий Koei Tecmo. Однако, как подчёркивает Шо, основная аудитория Dynasty Warriors по-прежнему сосредоточена в Азии — в первую очередь в Японии и Китае.

Флагманская игра серии — Dynasty Warriors: Origins — отлично стартовала в Японии, продав более 63 тысяч физических копий на PS5 за первую неделю. Кроме того, она заняла первое место в японском чарте Steam. Особенно активны были китайские игроки: свыше 14 тысяч отзывов в Steam написаны на упрощённом и традиционном китайском.

Тем не менее, продюсер не теряет надежды на Запад:

«Мы видим большой потенциал и хотим, чтобы наши будущие проекты стали ближе западной аудитории», — отметил Шо. Он также подчеркнул, что восточная стилистика и сеттинг, основанные на «Романе о Трёх царствах», пока остаются нишевыми для многих игроков за пределами Азии.

Omega Force планирует активнее адаптировать будущие части серии, не теряя при этом своей идентичности. Их цель — расширить фан-базу и сделать Dynasty Warriors действительно глобальной франшизой.

Dynasty Warriors: Origins уже доступна на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.