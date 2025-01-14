Похоже, что критики не советуют покупать Dynasty Warriors: Origins

В преддверии скорого релиза Dynasty Warriors: Origins начали появляться первые обзоры игры. Критики сходятся во мнении, что проект привносит интересные улучшения, особенно в боевую систему, но ключевые проблемы, такие как слабый сюжет и отсутствие проработки главного героя, могут отпугнуть многих искушенных геймеров.

На момент публикации средний рейтинг игры на Metacritic составляет:

PS5: 81/100 (на основе 41 рецензии),

(на основе 41 рецензии), PC: 85/100 (17 рецензий),

(17 рецензий), Xbox Series X/S: 78/100 (10 рецензий).

Оценки игры от крупных изданий:

IGN : 9/10

: 9/10 TheSixthAxis : 9/10

: 9/10 Game Rant : 8/10

: 8/10 Push Square : 8/10

: 8/10 GamesRadar+ : 4/5

: 4/5 VGC: 3/5

Несмотря на достаточно высокую итоговую оценку Dynasty Warriors: Origins, общий вывод критиков сводится к тому, что игра может не оправдать ожиданий даже фанатов серии. Критики признают, что Dynasty Warriors: Origins делает шаг вперёд после неудачной девятой части, но её недостатки, особенно в проработке сюжета и героя, снижают общий потенциал игры.

Положительные стороны игры

Усовершенствованная система боя, требующая тактического подхода.

Богатый арсенал оружия с возможностью его улучшения.

Значительный шаг вперёд после провальной Dynasty Warriors 9.

Основные недостатки

Сюжет воспринимается слабо, особенно для игроков, не знакомых с китайской историей.

Протагонист без имени и реплик, что мешает проникнуться историей.

Сражения с боссами можно пройти слишком легко при правильной тактике.

Повторяющийся процесс поднятия морального духа в игре.

Релиз состоится 17 января на PS5, Xbox Series X/S и PC.