Похоже, что критики не советуют покупать Dynasty Warriors: Origins

В преддверии скорого релиза Dynasty Warriors: Origins начали появляться первые обзоры игры. Критики сходятся во мнении, что проект привносит интересные улучшения, особенно в боевую систему, но ключевые проблемы, такие как слабый сюжет и отсутствие проработки главного героя, могут отпугнуть многих искушенных геймеров.
На момент публикации средний рейтинг игры на Metacritic составляет:
- PS5: 81/100 (на основе 41 рецензии),
- PC: 85/100 (17 рецензий),
- Xbox Series X/S: 78/100 (10 рецензий).
Оценки игры от крупных изданий:
- IGN: 9/10
- TheSixthAxis: 9/10
- Game Rant: 8/10
- Push Square: 8/10
- GamesRadar+: 4/5
- VGC: 3/5
Несмотря на достаточно высокую итоговую оценку Dynasty Warriors: Origins, общий вывод критиков сводится к тому, что игра может не оправдать ожиданий даже фанатов серии. Критики признают, что Dynasty Warriors: Origins делает шаг вперёд после неудачной девятой части, но её недостатки, особенно в проработке сюжета и героя, снижают общий потенциал игры.
Положительные стороны игры
- Усовершенствованная система боя, требующая тактического подхода.
- Богатый арсенал оружия с возможностью его улучшения.
- Значительный шаг вперёд после провальной Dynasty Warriors 9.
Основные недостатки
- Сюжет воспринимается слабо, особенно для игроков, не знакомых с китайской историей.
- Протагонист без имени и реплик, что мешает проникнуться историей.
- Сражения с боссами можно пройти слишком легко при правильной тактике.
- Повторяющийся процесс поднятия морального духа в игре.
Релиз состоится 17 января на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Некрасивый клик-бейт. :)
А вообще, кто сейчас обращает внимание на критиков? Они(критики) сейчас стали вроде второстепенной рекламы ..
Отзывы положительные
Но русского языка нет :(
Как заголовок вообще соотносится с содержанием?
Так бывает, когда вместо новости автор пытается в аналитику, но делает это через пятую точку.