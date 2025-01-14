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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
6.9 37 оценок

Похоже, что критики не советуют покупать Dynasty Warriors: Origins

Gutsz
Новости

В преддверии скорого релиза Dynasty Warriors: Origins начали появляться первые обзоры игры. Критики сходятся во мнении, что проект привносит интересные улучшения, особенно в боевую систему, но ключевые проблемы, такие как слабый сюжет и отсутствие проработки главного героя, могут отпугнуть многих искушенных геймеров.

На момент публикации средний рейтинг игры на Metacritic составляет:

  • PS5: 81/100 (на основе 41 рецензии),
  • PC: 85/100 (17 рецензий),
  • Xbox Series X/S: 78/100 (10 рецензий).

Оценки игры от крупных изданий:

  • IGN: 9/10
  • TheSixthAxis: 9/10
  • Game Rant: 8/10
  • Push Square: 8/10
  • GamesRadar+: 4/5
  • VGC: 3/5

Несмотря на достаточно высокую итоговую оценку Dynasty Warriors: Origins, общий вывод критиков сводится к тому, что игра может не оправдать ожиданий даже фанатов серии. Критики признают, что Dynasty Warriors: Origins делает шаг вперёд после неудачной девятой части, но её недостатки, особенно в проработке сюжета и героя, снижают общий потенциал игры.

Положительные стороны игры

  • Усовершенствованная система боя, требующая тактического подхода.
  • Богатый арсенал оружия с возможностью его улучшения.
  • Значительный шаг вперёд после провальной Dynasty Warriors 9.

Основные недостатки

  • Сюжет воспринимается слабо, особенно для игроков, не знакомых с китайской историей.
  • Протагонист без имени и реплик, что мешает проникнуться историей.
  • Сражения с боссами можно пройти слишком легко при правильной тактике.
  • Повторяющийся процесс поднятия морального духа в игре.

Релиз состоится 17 января на PS5, Xbox Series X/S и PC.

-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ПтирЯ

Некрасивый клик-бейт. :)

А вообще, кто сейчас обращает внимание на критиков? Они(критики) сейчас стали вроде второстепенной рекламы ..

4
My life is a game

Отзывы положительные

Но русского языка нет :(

3
MrGamerDad

Как заголовок вообще соотносится с содержанием?

1
GraF68ru

Так бывает, когда вместо новости автор пытается в аналитику, но делает это через пятую точку.

3