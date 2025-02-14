Продажи Dynasty Warriors: Origins превысили 1 млн копий

Koei Tecmo и Omega Force объявили, что общий объем продаж Dynasty Warriors: Origins превысил 1 млн копий по всему миру. Игра, выпущенная 17 января для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, уже завоевала сердца поклонников серии.
Демоверсия игры, выпущенная 22 ноября 2024 года, также достигла двух миллионов загрузок, подтверждая высокую заинтересованность аудитории.
Dynasty Warriors: Origins представляет собой новую интерпретацию классической истории эпохи Трех Королевств. Игроки, управляя безымянным героем, будут сражаться на полях битв, начиная с восстания Желтого Тюрбана и до кульминации в битве за Чиби. Игра предлагает уникальный опыт борьбы с вражескими армиями, где важен не только выбор героя, но и взаимодействие с союзниками для достижения победы.
Сражения с тысячами врагов на поле боя, реалистичная атмосфера и знакомые персонажи, такие как Цао Цао и Лю Бэй, делают игру настоящим эпопеей, погружая игроков в захватывающие битвы.
Я до сих пор понять не могу, как этот шлак купили больше миллиона человек? Объясните
после всратой dynasty warriors 9 - вот и подтянулись - хотя от 9 не сильно ушла, надо было им как 8 делать + новые механики
до pirate warriors 4 и samurai warriors 5 ещё долеко.
шлак и не более