Продажи Dynasty Warriors: Origins превысили 1 млн копий

Koei Tecmo и Omega Force объявили, что общий объем продаж Dynasty Warriors: Origins превысил 1 млн копий по всему миру. Игра, выпущенная 17 января для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, уже завоевала сердца поклонников серии.

Демоверсия игры, выпущенная 22 ноября 2024 года, также достигла двух миллионов загрузок, подтверждая высокую заинтересованность аудитории.

Dynasty Warriors: Origins представляет собой новую интерпретацию классической истории эпохи Трех Королевств. Игроки, управляя безымянным героем, будут сражаться на полях битв, начиная с восстания Желтого Тюрбана и до кульминации в битве за Чиби. Игра предлагает уникальный опыт борьбы с вражескими армиями, где важен не только выбор героя, но и взаимодействие с союзниками для достижения победы.

Сражения с тысячами врагов на поле боя, реалистичная атмосфера и знакомые персонажи, такие как Цао Цао и Лю Бэй, делают игру настоящим эпопеей, погружая игроков в захватывающие битвы.