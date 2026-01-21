Сиквел Dynasty Warriors Origins может превратиться в трилогию - продюсер намекнул на масштабные планы

Dynasty Warriors Origins готовится к выходу DLC «Visions of Heroes» 22 января, которое добавит четыре новых сценария «Что если», новых компаньонов, оружие и режим тренировочного полигона. Перед этим продюсер и директор Omega Force Томохико Шо поделился с Famitsu своими размышлениями о будущем франшизы.

Шо намекнул, что создание сиквела может потребовать не одной, а сразу трёх игр. Изначально Origins задумывалась как двухчастная история: первая часть охватывает события до битвы при Красных утесах, а продолжение — до сражения на равнинах Учжан. Однако после завершения разработки стало ясно, что подробное освещение событий до Красных утёсов заняло гораздо больше времени и пространства, чем предполагалось.

«Сохранить тот же уровень насыщенности в одном сиквеле, охватывающем всё до равнин Учжан, было бы невозможно», — отметил Шо. Поэтому команда рассматривает вариант создания трилогии, чтобы полноценно рассказать историю и сохранить качество повествования.

Продюсер уточнил, что окончательное решение о сиквелах будет зависеть от успеха DLC и основной игры. При этом уже ясно, что Omega Force готова экспериментировать: изначально разработка крупного DLC для Origins не планировалась, но успех базовой игры изменил планы студии.

Если сиквел действительно выйдет, фанаты могут рассчитывать на долгожданный редактор персонажей и дополнительные возможности для кастомизации, что сделает продолжение Origins по-настоящему масштабным.