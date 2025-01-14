Состоялся ранний релиз экшена Dynasty Warriors: Origins - PC-версия игры вышла без защиты

Сегодня состоялся ранний релиз экшена Dynasty Warriors: Origins от издательства Koei Tecmo. Игра вышла на PC без защиты и уже оказалась в сети.

Dynasty Warriors: Origins - продолжение популярной серии экшенов. В игре представлены огромные армии, в которых тысячи солдат яростно сражаются друг с другом, создавая ощущение настоящей эпической битвы. Игроку предстоит оказаться в самом сердце этого хаоса, прорубаясь сквозь бесконечные волны врагов, чтобы выполнить свою миссию и переломить ход сражения.

Средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов, а на Opencritic - 82 балла. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Общий релиз игры состоится через 3 дня - 17 января.