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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
7 40 оценок

Состоялся ранний релиз экшена Dynasty Warriors: Origins - PC-версия игры вышла без защиты

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся ранний релиз экшена Dynasty Warriors: Origins от издательства Koei Tecmo. Игра вышла на PC без защиты и уже оказалась в сети.

Dynasty Warriors: Origins - продолжение популярной серии экшенов. В игре представлены огромные армии, в которых тысячи солдат яростно сражаются друг с другом, создавая ощущение настоящей эпической битвы. Игроку предстоит оказаться в самом сердце этого хаоса, прорубаясь сквозь бесконечные волны врагов, чтобы выполнить свою миссию и переломить ход сражения.

Средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов, а на Opencritic - 82 балла. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Общий релиз игры состоится через 3 дня - 17 января.

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
William Dwight

Без русского языка может идти в ж*пу)

3
MаnGo

Учи английский! Ща каждый школьник его знает.

-17
Just-a-your-King MаnGo

Dear schoolboy, what are you doing on a Russian-language site, since you know English perfectly?

2
islamelmurzaev

Что сложного было выпустить Русский язык ?

3
Diablonos

А что, много купит эту игру в pашке будь там хоть полная озвучка?

-10
My life is a game

Без русского языка не оч, а так я бы подождал обзоров и купил бы если что

Если игра хайповая будет(пока что выглядит как ноунейм) - то может русик кто сделает

-2
clarkkent

Мне эта серия игр давно не интересна, но я в эту серию играл с братом в коопе на одном экране ещё лет 20 назад. Так что не такой уж ноунейм.

2
Пользователь ВКонтакте

А в РФ инет лег чтоб не скачивали норм защита 🤣 // Валерий Сажин

-3