Состоялся ранний релиз экшена Dynasty Warriors: Origins - PC-версия игры вышла без защиты

Сегодня состоялся ранний релиз экшена Dynasty Warriors: Origins от издательства Koei Tecmo. Игра вышла на PC без защиты и уже оказалась в сети.
Dynasty Warriors: Origins - продолжение популярной серии экшенов. В игре представлены огромные армии, в которых тысячи солдат яростно сражаются друг с другом, создавая ощущение настоящей эпической битвы. Игроку предстоит оказаться в самом сердце этого хаоса, прорубаясь сквозь бесконечные волны врагов, чтобы выполнить свою миссию и переломить ход сражения.
Средняя оценка игры на Metacritic составила 80 баллов, а на Opencritic - 82 балла. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Общий релиз игры состоится через 3 дня - 17 января.
Без русского языка может идти в ж*пу)
Учи английский! Ща каждый школьник его знает.
Dear schoolboy, what are you doing on a Russian-language site, since you know English perfectly?
Что сложного было выпустить Русский язык ?
А что, много купит эту игру в pашке будь там хоть полная озвучка?
Без русского языка не оч, а так я бы подождал обзоров и купил бы если что
Если игра хайповая будет(пока что выглядит как ноунейм) - то может русик кто сделает
Мне эта серия игр давно не интересна, но я в эту серию играл с братом в коопе на одном экране ещё лет 20 назад. Так что не такой уж ноунейм.
А в РФ инет лег чтоб не скачивали норм защита 🤣 // Валерий Сажин