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Dynasty Warriors: Origins 17.01.2025
Экшен, От третьего лица
7.2 22 оценки

Создатели Dynasty Warriors: Origins продемонстрировали тактику, типы оружия и силу Хуан Гая

monk70
Новости

После Tokyo Game Show 2024 начали появляться различные презентации игрового процесса, в том числе из Dynasty Warriors: Origins от Omega Force. Действие игры происходит во время «Покорения Юань Шу», и безымянный главный герой и его коалиция сражаются против Юань Шу.

Игроки начинают с атаки на вражеский замок с востока; однако, как отметил продюсер Томохико Шо, они встречают быстрое сопротивление со стороны защищённых врагов и огня катапульт. Вместо того, чтобы продолжать продвигаться вперёд, главный герой отправляется на северо-восточную базу, чтобы поддержать своих союзников. По возвращении игроки должны сопровождать осадную башню к стенам, используя тактику, такую ​​как Воодушевление, чтобы подстегнуть союзников и избежать опасных атак вражеских войск.

Битва с офицерами противника может быть сложнее. Вам нужно использовать любые бреши или использовать умения, чтобы прорваться. Вражеские армии также могут использовать тактику, такую ​​как Огненная Крепость, которая наносит большой урон, поэтому вам нужно уничтожить их как можно скорее, чтобы избежать значительных потерь.

Игровой процесс демонстрирует другие мощные тактики и различное оружие, которое может использовать главный герой, включая Гуан Дао. В конце концов, вы будете маршировать вместе с армиями Лю Бэя и Лу Бу и даже переключитесь на своего компаньона Хуан Гая, чтобы нанести большой ущерб Юань Шу. Речь идёт об уровнях хаоса «воздушная бомба, генерирующая ударные волны, чтобы уничтожить сотни врагов».

Dynasty Warriors: Origins выйдет 17 января 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

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Комментарии: 5
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Топ игра жду

-1
Firеfuck

Аналогично. Жаль что не локализуют на русский.

-1
Sider999 Firеfuck

Да. Жаль норм наносеков среди ру комьюнити нету(

-1
Firеfuck

какой же глюченный плеер... я зол!! Даже промотать видео нормально нельзя. 🤬

-1
Arsen Harutunan

Красота

-1