Создатели Dynasty Warriors: Origins продемонстрировали тактику, типы оружия и силу Хуан Гая

После Tokyo Game Show 2024 начали появляться различные презентации игрового процесса, в том числе из Dynasty Warriors: Origins от Omega Force. Действие игры происходит во время «Покорения Юань Шу», и безымянный главный герой и его коалиция сражаются против Юань Шу.
Игроки начинают с атаки на вражеский замок с востока; однако, как отметил продюсер Томохико Шо, они встречают быстрое сопротивление со стороны защищённых врагов и огня катапульт. Вместо того, чтобы продолжать продвигаться вперёд, главный герой отправляется на северо-восточную базу, чтобы поддержать своих союзников. По возвращении игроки должны сопровождать осадную башню к стенам, используя тактику, такую как Воодушевление, чтобы подстегнуть союзников и избежать опасных атак вражеских войск.
Битва с офицерами противника может быть сложнее. Вам нужно использовать любые бреши или использовать умения, чтобы прорваться. Вражеские армии также могут использовать тактику, такую как Огненная Крепость, которая наносит большой урон, поэтому вам нужно уничтожить их как можно скорее, чтобы избежать значительных потерь.
Игровой процесс демонстрирует другие мощные тактики и различное оружие, которое может использовать главный герой, включая Гуан Дао. В конце концов, вы будете маршировать вместе с армиями Лю Бэя и Лу Бу и даже переключитесь на своего компаньона Хуан Гая, чтобы нанести большой ущерб Юань Шу. Речь идёт об уровнях хаоса «воздушная бомба, генерирующая ударные волны, чтобы уничтожить сотни врагов».
Dynasty Warriors: Origins выйдет 17 января 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Топ игра жду
Аналогично. Жаль что не локализуют на русский.
Да. Жаль норм наносеков среди ру комьюнити нету(
какой же глюченный плеер... я зол!! Даже промотать видео нормально нельзя. 🤬
Красота