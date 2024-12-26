Стала известна дата предварительной загрузки и объём файла, который необходим для игры Dynasty Warriors: Origins

Появилась информация о том, когда и какой объём данных потребуется для загрузки предстоящей игры Musou от Koei Tecmo и Omega Force Dynasty Warriors: Origins.
PlayStationSize в Twitter/X раскрыли дату предварительной загрузки и размер загружаемого файла для Dynasty Warriors: Origins на PS5, любезно предоставленные недавними записями в базе данных, сделанными на серверах PlayStation. Игра Musou займет приличный объем дискового пространства. Тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем диске, рекомендуется заранее освободить немного места. Само собой разумеется, что для тех, кому это необходимо, доступны возможности расширения дискового пространства.
Размер загрузки
Размер загрузки и текущая версия обновления для Dynasty Warriors: Origins на PS5 можно увидеть ниже.
- 41,956 ГБ (версия 1.001.000)
Дата предварительной загрузки
График предварительной загрузки для стандартных и эксклюзивных изданий Dynasty Warriors: Origins на PS5 можно увидеть ниже.
- Издание Deluxe: 12 января 2025 г.
- Стандартное издание: 15 января 2022 г.
Предварительная загрузка Dynasty Warriors: Origins на PS5 будет поставляться с последним обновлением, т. е. версией 1.001.000, предустановленной для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 14 января 2025 года для владельцев Deluxe Edition и 17 января 2025 года для владельцев Standard Edition.
Эмбарго на обзоры для Dynasty Warriors: Origins пока не разглашается, хотя ожидается, что оно будет снято ближе к запуску 17 января 2025 года.