В начале 2026 года Dynasty Warriors Origins получит крупное дополнение с новыми историями и оружием

Компания Koei Tecmo Games объявила о выпуске масштабного дополнения Visions of Four Heroes для Dynasty Warriors Origins, которое выйдет 22 января 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. DLC продолжит развитие событий оригинальной игры и предложит игрокам четыре альтернативных сюжетные линии, посвящённые легендарным полководцам эпохи Троецарствия.

В центре внимания — гипотетический сценарий, где герой объединяется с Чжан Цзяо, Дун Чжо, Юань Шао и Лю Бу. Каждый из них возглавит собственную сюжетную кампанию, раскрывающую неизвестные стороны их амбиций и характеров. Вместе с новой историей в игру добавятся три новых спутника, включая Чжухуа и знаменитую красавицу Дяо Чань, а также ещё одного генерала, чья личность пока держится в секрете.

Дополнение представит два новых типа оружия — лук и канат с клинками (цзянпяо), что позволит разнообразить боевую систему и открыть новые приёмы для массовых сражений. Помимо этого, DLC расширит уровень развития персонажей, добавит новые навыки и повысит верхний предел «состояний боевого духа».

Visions of Four Heroes станет самым масштабным контентным обновлением Dynasty Warriors Origins с момента релиза. Игроки, оформившие предварительный заказ, получат эксклюзивный костюм «Воин Желтых повязок».