3 млн игроков в космосе: Dyson Sphere Program добавляет новые языки и озвучку

Научно-фантастическая стратегия Dyson Sphere Program продолжает уверенно развиваться: с момента релиза в 2021 году игра разошлась тиражом более 3 миллионов копий по всему миру. Проект вступил в пятый год поддержки и по-прежнему получает крупные обновления.

18 апреля разработчики добавят важное нововведение — локализацию на немецкий, французский и японский языки, а также полноценную озвучку. Это должно сделать игру доступнее для новой аудитории и укрепить её позиции на международном рынке.

За годы развития проект значительно расширился: в нём появилась боевая система и новая враждебная фракция «Темный туман», а также множество улучшений, связанных с автоматизацией. В будущем разработчики планируют ещё больше углубить геймплей, добавив космические станции, которые позволят строить и развивать производство прямо на орбите.

Успех Dyson Sphere Program показывает, что интерес к сложным промышленным песочницам остаётся высоким, а регулярные обновления помогают удерживать внимание игроков даже спустя годы после релиза.