Масштабное обновление Rise of the Dark Fog для Dyson Sphere Program выйдет в декабре ©

Если вы давно ждали обновления боевой системы в игре Dyson Sphere Program, которое оживило бы ваши усилия по строительству фабрик, то вам повезло. Разработчик Youthcat Studio и издатель Gamera Games сообщили, что в декабрьском обновлении игры под названием Rise of the Darkfog будет добавлена именно такая система.

Предыдущие обновления добавляли в игру такие возможности, как режим "песочницы", новые типы систем и чертежи, но Rise of the Darkfog является более зловещим и значительно повышает ставки. Теперь вам придется строить оборонительные башни, чтобы защититься от Темного Тумана (Darkfog), который заполоняет ваши фабрики, особенно по мере того, как вы прогрессируете и становитесь все более технологически развитыми.

Для защиты от врагов вы не только получите доступ к оборонительным сооружениям, но и сможете построить планетарный щит, который будет отражать атаки флотов Gunrider, пытающихся атаковать вас с большого расстояния.

В обновлении Rise of the Darkfog для Dyson Sphere Program также появятся новые модели повреждений строений после боя, которые позволят наглядно увидеть, что необходимо исправить.

Новая система Auto-Rebuild позволит не бегать по локациям и не чинить все вручную, а поручить это дронам, которые будут автоматически восстанавливать разрушенные здания.

Заглядывая в 2024 год, компания Youthcat планирует внедрить в Dyson Sphere Program систему космических боев, позволяющую сразиться с Темным Туманом.

В последующих обновлениях в игру будет добавлено "сверхмощное оружие", что звучит довольно внушительно. Остается надеяться, что с помощью этого оружия вы не сможете случайно уничтожить все свои объекты.

Dyson Sphere Program - это научно-фантастический симулятор управления фабрикой, в котором вам предстоит строить и автоматизировать фабрики в процедурно генерируемой вселенной.

Игра доступна на ПК через Steam уже сейчас. Дата выхода пока не объявлена, но Rise of the Darkfog появится в декабре.