Продажи Dyson Sphere Program превысили 2.5 млн копий. Игра получила крупное обновление Rise of the Dark Fog

Продажи игры Dyson Sphere Program превысили 2.5 млн копий и разработчики представила крупное бесплатное обновление "Rise of the Dark Fog". Это обновление вводит в игру совершенно новую боевую систему, в рамках которой игроки будут заниматься производством и сражаться с враждебной силой, известной как "Темный туман".

Теперь игроки могут погрузиться в расширенный боевой опыт и сразиться с грозным врагом — Темным туманом - в напряженном производственном и боевом противостоянии.

Обновление привносит в игру новое захватывающее измерение. По мере того как игроки продвигаются в строительстве своих сфер Дайсона, угрожающий Темный туман усиливает свой натиск, атакуя производственные линии как с земного, так и с небесного фронтов. Чтобы одержать победу над Темным туманом, игроки должны возвести целый ряд оборонительных механизмов, таких как пушки и лазерные башни. Стратегическая планировка фабрик становится решающим фактором, чтобы выдержать натиск врага и сохранить свои промышленные активы.

Обновление дает игрокам возможность не ограничиваться обороной. Управляемый мех "Икар" стал грозным бойцом, он может использоваться как передвижная оборонительная башня и разблокировать боевых дронов для упреждающих действий, чтобы переломить ход сражения с Темным туманом.

Для энтузиастов, предпочитающих более спокойный подход к строительству Dyson Sphere Program, в игре предусмотрительно предусмотрена возможность деактивации "враждебных сил", обеспечивающая спокойный и захватывающий процесс строительства.