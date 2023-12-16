на главную
об игре
Dyson Sphere Program 21.01.2021
Стратегия, Симулятор, Менеджер, Строительство, Космос, Научная фантастика
8.6 71 оценка

Продажи Dyson Sphere Program превысили 2.5 млн копий. Игра получила крупное обновление Rise of the Dark Fog

butcher69
Новости

Продажи игры Dyson Sphere Program превысили 2.5 млн копий и разработчики представила крупное бесплатное обновление "Rise of the Dark Fog". Это обновление вводит в игру совершенно новую боевую систему, в рамках которой игроки будут заниматься производством и сражаться с враждебной силой, известной как "Темный туман".

Теперь игроки могут погрузиться в расширенный боевой опыт и сразиться с грозным врагом — Темным туманом - в напряженном производственном и боевом противостоянии.

Обновление привносит в игру новое захватывающее измерение. По мере того как игроки продвигаются в строительстве своих сфер Дайсона, угрожающий Темный туман усиливает свой натиск, атакуя производственные линии как с земного, так и с небесного фронтов. Чтобы одержать победу над Темным туманом, игроки должны возвести целый ряд оборонительных механизмов, таких как пушки и лазерные башни. Стратегическая планировка фабрик становится решающим фактором, чтобы выдержать натиск врага и сохранить свои промышленные активы.

Обновление дает игрокам возможность не ограничиваться обороной. Управляемый мех "Икар" стал грозным бойцом, он может использоваться как передвижная оборонительная башня и разблокировать боевых дронов для упреждающих действий, чтобы переломить ход сражения с Темным туманом.

Для энтузиастов, предпочитающих более спокойный подход к строительству Dyson Sphere Program, в игре предусмотрительно предусмотрена возможность деактивации "враждебных сил", обеспечивающая спокойный и захватывающий процесс строительства.

-1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий