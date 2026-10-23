Тайные ритуалы и смертельные ловушки - анонсирован хоррор E-Files в духе первой PlayStation

Любителям старых Resident Evil и Silent Hill готовят ещё одно путешествие в прошлое. Разработчики представили E-Files — психологический хоррор с графикой в стиле первой PlayStation, фиксированной камерой и ограниченным количеством сохранений. Игра выйдет уже 30 октября.

В центре сюжета окажется секретное расследование, связанное с загадочными ритуалами и таинственными «Списками». Игрокам предстоит исследовать мрачные помещения, собирать улики и постепенно выяснять, что скрывается за происходящими событиями.

Помимо головоломок, на пути встретятся смертельно опасные ловушки. При этом привычной возможности сохраняться в любой момент не будет, поэтому каждое решение может обернуться серьёзными последствиями.

Разработчики намеренно возвращают атмосферу классических хорроров конца 90-х: угловатые модели персонажей, зернистое изображение и неудобные ракурсы камеры здесь становятся частью пугающего игрового процесса.

E-Files выйдет 30 октября 2026 года на PC в Steam.