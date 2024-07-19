Более 2 млн игроков купили Deluxe-издание EA Sports College Football 25

Компания Electronic Arts сообщила о количестве уникальных игроков в симуляторе студенческого футбола EA Sports College Football 25 до полноценного релиза.

Около 2,2 млн человек приобрели Deluxe-издание за 100 долларов, чтобы получить ранний доступ к игре. Также 600 тысяч игроков попробовали сыграть в тайтл через пробную версию в сервисе EA Play. В итоге общая аудитория симулятора составила около 3-х млн геймеров.

17 июля EA Sports College Football 25 стала хитом среди игроков в США. Симулятор вошёл в тройку лидеров по игровой активности на консоли Xbox Series X|S и в топ-4 на PlayStation 5.

Релиз EA Sports College Football 25 состоялся 19 июля. Игра доступна только на консолях и не выйдет на ПК. В проекте есть несколько игровых режимов, а также однопользовательская компания Road to Glory.