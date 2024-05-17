College Football возвращается: новая часть серии выйдет уже этим летом

Спустя более десяти лет с момента выхода последней части серии игр о студенческом футболе, компания Electronic Arts наконец-то порадовала фанатов долгожданной новостью. 19 июля этого года состоится релиз EA Sports College Football 25 на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series. Предыдущая часть серии, NCAA Football 14, вышла в далёком 2013 году.

Поклонники виртуального футбола смогут вновь окунуться в атмосферу соревнований между колледжами и привести свою команду к заветному чемпионскому титулу. Разработчики обещают передать весь накал страстей и уникальный дух студенческого спорта.

Стандартное издание игры доступно по цене 69,99 долларов. Для самых преданных фанатов предусмотрено также подарочное издание стоимостью 99,99 долларов, включающее ряд приятных бонусов, в том числе возможность начать играть на три дня раньше официального старта продаж.

Как и в большинстве современных спортивных симуляторов, в College Football 25 будет присутствовать система внутриигровых покупок. Виртуальная валюта позволит приобретать различные предметы для персонализации команды и улучшения игрового процесса.