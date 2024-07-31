EA Sports College Football 25 привлекла более 5 млн игроков за первую неделю после запуска

Игра EA Sports College Football 25 превзошла все ожидания, собрав более 5 миллионов уникальных игроков за первую неделю после выхода.

EA объявила об этом в рамках пресс-конференции по итогам первого квартала 2025 финансового года во вторник.

После окончания квартала EA Sports College Football 25 приняла 5 миллионов уникальных игроков за первую неделю, при этом еще более 500 000 игроков приняли участие в игре через пробную версию EA Play.

Поскольку завершение квартала произошло после релиза игры, доходы от College Football 25 будут известны только через несколько месяцев, когда выйдут результаты второго квартала 2025 года. Однако, что касается ожиданий, то они весьма поразительны.

По слухам, EA надеялась, что выручка College Football 25 составит около 100 миллионов долларов, и тогда игра будет считаться успешной. Ожидания были значительно превзойдены: по оценкам, основанным на информации, полученной инсайдером Томом Хендерсоном из источников, доход составил более 500 миллионов долларов. Стоит отметить, что эти оценки не включают в себя точное разделение Deluxe Edition по цене $99,99 и Standard Edition по цене $69,99. Также не учитывается конкретная информация по College Ultimate Team.