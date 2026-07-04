Для EA Sports College Football 27 вышел полноценный взлом на основе пробной версии - игру взломали за 6 дней до релиза

Пользователь Andreh из группы DenuvOwO выпустил взлом пробной версии спортивного симулятора EA Sports College Football 27 - в ней отсутствует защита Denuvo, но игра была защищена EA Anticheat

Это произошло за 6 дней до релиза игры - таким образом, череда ранних взломов в этом году продолжается. В пробной версии доступен весь контент, а ограничения касаются исключительно времени игры (10 часов), однако взлом убрал данное ограничение, фактически превратив её в полноценную версию игры.

Поэтому даже если релизную версию все-таки решат защитить Denuvo, то в ней уже не будет особого смысла. Релиз игры состоится 9 июля 2026 года.