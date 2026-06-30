EA Sports College Football 27, похоже, выйдет без Denuvo - защита не обнаружена на странице игры в Steam

До релиза EA Sports College Football 27 остаются считанные дни, и, судя по информации на странице игры в Steam, новая часть футбольной серии может выйти без антипиратской защиты Denuvo.

На это обратили внимание пользователи, сравнив страницу игры с другими недавними релизами Electronic Arts. Обычно издатель заранее указывает использование Denuvo в разделе стороннего ПО, однако на странице EA Sports College Football 27 такого упоминания нет. Пока Electronic Arts никак не комментировала этот момент.

Отсутствие Denuvo может положительно сказаться на восприятии ПК-версии среди игроков. За последние годы защита неоднократно становилась предметом споров: часть сообщества связывает её с потенциальным влиянием на производительность, хотя разработчики Denuvo и многие издатели неоднократно отрицали подобную зависимость.

Впрочем, окончательные выводы делать пока рано. Electronic Arts ещё может добавить Denuvo перед релизом или обновить информацию на странице игры позднее. До официального подтверждения со стороны издателя отсутствие защиты следует рассматривать как косвенный признак, а не как подтверждённый факт.

Релиз игры намечен на 9 июля 2026 года.