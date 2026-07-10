EA Sports College Football 27 получила "В основном отрицательные" отзывы в Steam после добавления платной прокачки

Пользовательский рейтинг EA Sports College Football 27 в Steam опустился до категории «В основном отрицательные» после того, как игроки обнаружили появление микротранзакций в режимах Dynasty и Road to Glory. Примечательно, что это также первая игра EA Sports за долгое время, вышедшая на ПК без антипиратской защиты Denuvo, однако обсуждение этого факта быстро отошло на второй план из-за недовольства новой системой платной прокачки. Теперь пользователи могут покупать за реальные деньги XP, чтобы быстрее повышать уровень своего тренера или спортсмена.

По словам игроков, после выхода новой части скорость прогресса стала заметно ниже, если не пользоваться платной прокачкой. Многие сравнивают игру с EA Sports College Football 26, где ускорители XP можно было получать просто за игровой процесс, без дополнительных покупок.

Именно замена бесплатных бонусов на платные наборы XP стала одной из главных причин недовольства сообщества. Пользователи считают, что подобные изменения делают развитие персонажей менее комфортным для тех, кто не готов тратить реальные деньги, что уже отразилось на рейтинге игры в Steam.