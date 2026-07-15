Грядущее обновление EA Sports College Football 27 внесет изменения в систему начисления опыта в режиме "Династия"

EA подтвердила детали изменений, о которых объявила на прошлой неделе. В College Football 27 больше не будет возможности ускорять прокачку за деньги. Вместо этого разработчики пересмотрели систему опыта в режиме «Династия» и объяснили, почему в «Пути к славе» стартовый рейтинг теперь ниже.

В «Династии» вместо единой скорости начисления XP теперь три варианта на выбор. «Карьера» — новый режим по умолчанию с удвоенным опытом, именно так и задумана игра. «Симуляция» — 1,25x XP для тех, кто хочет чуть быстрее, но без отрыва от реализма. «Казуальный» — 1,5x XP, по сути, это старый режим «Быстрее» из прошлой части.

В наборе игроков компьютер стал лучше бороться за высокорейтинговых новобранцев, а баланс изменили так, чтобы со временем в лигах появлялось больше игроков с рейтингом 90 OVR и выше.

В «Пути к славе» ползунки XP не вернутся. Вместо этого прогресс завязан на сложности, еженедельных решениях, физической подготовке, сделках NIL, износе, рейтинге наследия и результатах на поле. Стартовый рейтинг теперь ниже, потому что в игре стало больше способов прокачки в долгой перспективе — вплоть до возможности играть за старшую школу.

В ближайшем обновлении починят баг, из-за которого игроки EDGE в «Пути к славе» не могли запускать позиционные сражения. Полное исправление — на следующей неделе.

EA Sports College Football 27 доступна на PC, PS5 и Xbox Series.