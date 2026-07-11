Массовые жалобы недовольных игроков заставили EA удалить микротранзакции из College Football 27

Компания Electronic Arts объявила об удалении микротранзакций из режимов Dynasty и Road to Glory в College Football 27. Решение было принято спустя несколько дней после массовой критики со стороны игроков и создателей контента, запустивших кампанию #CFBPlayDontPay.

В EA признали, что «допустили ошибку» с добавлением платной прогрессии.

Эта функция была добавлена, чтобы дать игрокам больше выбора. Однако вы ясно дали понять, что она не несет той ценности, на которую мы рассчитывали. Завтра утром мы удалим все платные возможности прогрессии из Road to Glory и Online Dynasty,

— заявили в компании.

Игрокам, уже купившим College Points, рекомендовали потратить их до выхода обновления — после установки патча использовать валюту в этих режимах будет невозможно.

Авторы кампании положительно оценили решение издателя.

Я рад, что они отказались от этой идеи. Очень горжусь нашим сообществом за поддержку»,

— заявил блогер Bordeaux.

В свою очередь Not The Expert отметил:

Нам нужно было, чтобы все сообщество подняло шум. Именно объединение разных каналов и способов влияния создало идеальный шторм, который сделал это возможным.

При этом EA подчеркнула, что не отказывается от дополнительной монетизации в будущих играх серии. Компания заявила, что в CFB28 и последующих проектах подобные функции могут вернуться, но пообещала заранее и более открыто информировать игроков о таких изменениях.