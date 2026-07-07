Состоялся релиз EA Sports College Football 27 - это первая игра от EA Sports с 2014 года без защиты Denuvo

Недавно стало известно о том, что за 6 дней до релиза пробную версию EA Sports College Football 27 уже взломали, превратив её в полноценную версию игры, поскольку она вышла без защиты Denuvo, но было неизвестно, будет ли в итоге защищена релизная версия игры.

Вчера состоялся релиз игры, и на удивление в нём тоже не оказалось защиты Denuvo - Andreh взломал и полноценную версию игры, так же обойдя в ней EA Anticheat. Любопытно, что это стало первым случаем с 2014 года, когда EA Sports решили не защищать свою игру Denuvo. В своё время FIFA 15 стала одной из первых игр с Denuvo, так что EA Sports - один из самых давних и регулярных клиентов Irdeto.

На данный момент не ясно - это был разовый случай из-за нишевости EA Sports College Football 27, или как минимум спортивное подразделение EA решило отказаться от Denuvo на фоне регулярных кряков от voices38 и гипервизор-взломов от DenuvOwO.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.