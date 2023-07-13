EA Sports FC 24 2023 г.
4.1 8 оценок

EA официально подтвердила отсутствие русского языка в EA Sports FC 24

Simple Jack
Новости

Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24.

Информация об этом появилась на странице тайтла в цифровом магазине Steam. Изначально об отсутствии русского языка в футбольном симуляторе рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. В марте 2023 года кастер отметил, что его не позвали работать над EA Sports FC 24, хотя он трудился над серией FIFA.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation (PS Store). Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.

Ранее Electronic Arts показала геймплейный трейлер и обложку EA Sports FC 24.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Darth_Boris

Значит как добавлять смешанные команды и прочий повесточный шлан, тут EA толерантные и терпимые, а как добавить русский язык, так вся их терпимость куда-то пропадает, лицемеры хреновы!

9
Footmob
Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.

DLC в виде обновленных составов к FIFA 17 за 70 долларов?! Нет, спасибо.

3
Strannik110

Русский язык, коментаторы и команды в сделку не входили...

0
Vinni-Pukh

так это помойная конторка, о чем говорить

0
tvorog8088

Здесь и не надо, в последний раз в это играл лет 10 назад.

0
Mandalordek

фича достойная подтверждения

0
hKKK33

Пробовал играть в FIFA 22 кажется. Но камера профи со спины футболиста работает только в 30 fps. С других ракурсов не могу играть. Печально, хотел карьеру покатать.

0