EA официально подтвердила отсутствие русского языка в EA Sports FC 24

Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24.
Информация об этом появилась на странице тайтла в цифровом магазине Steam. Изначально об отсутствии русского языка в футбольном симуляторе рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. В марте 2023 года кастер отметил, что его не позвали работать над EA Sports FC 24, хотя он трудился над серией FIFA.
Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation (PS Store). Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.
Ранее Electronic Arts показала геймплейный трейлер и обложку EA Sports FC 24.
Значит как добавлять смешанные команды и прочий повесточный шлан, тут EA толерантные и терпимые, а как добавить русский язык, так вся их терпимость куда-то пропадает, лицемеры хреновы!
DLC в виде обновленных составов к FIFA 17 за 70 долларов?! Нет, спасибо.
Русский язык, коментаторы и команды в сделку не входили...
так это помойная конторка, о чем говорить
Здесь и не надо, в последний раз в это играл лет 10 назад.
фича достойная подтверждения
Пробовал играть в FIFA 22 кажется. Но камера профи со спины футболиста работает только в 30 fps. С других ракурсов не могу играть. Печально, хотел карьеру покатать.