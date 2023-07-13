EA официально подтвердила отсутствие русского языка в EA Sports FC 24

Electronic Arts официально подтвердила отсутствие русскоязычной локализации в EA Sports FC 24.

Информация об этом появилась на странице тайтла в цифровом магазине Steam. Изначально об отсутствии русского языка в футбольном симуляторе рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. В марте 2023 года кастер отметил, что его не позвали работать над EA Sports FC 24, хотя он трудился над серией FIFA.

Релиз EA Sports FC 24 состоится 29 сентября 2023 года. Игра выйдет на ПК (Steam), а также на консолях PlayStation (PS Store). Геймеры уже могут предзаказать тайтл на площадках за 79,99 евро и 69,99 долларов соответственно.

Ранее Electronic Arts показала геймплейный трейлер и обложку EA Sports FC 24.