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EA Sports FC 24 29.09.2023
4.2 46 оценок

EA представила первый патч для EA Sports FC 24

Simple Jack
Новости

Компания Electronic Arts представила первый патч для симулятора EA Sports FC 24.

Обновление для ПК направлено на повышение стабильности, а также исправление багов. Игроки в Steam и на форумах пожаловались на вылеты во время запуска симулятора, а также на проблемы с постоянными отключениями из режима Ultimate Team, подтормаживания во время роликов, штрафных ударов и невозможность изменения частоты обновления экрана в настройках.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года на ПК и консолях. Игроки, купившие Ultimate-издание, смогли начать уже 22 сентября. Футсим получил русскую локализацию.

23 сентября игроки обнаружили, что в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24 от компании Electronic Arts остались русскоязычные комментаторы.

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-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
barabear

А фиксить завышенные статы бабских игроков будут?

1
RTYWD

На пк версии вообще никаких комментаторов нет

0
DimPaladinthor

есть

1
RTYWD DimPaladinthor

Нет, я захожу в настройки и не могу поставить никаких комментаторов

0