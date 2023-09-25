EA представила первый патч для EA Sports FC 24

Компания Electronic Arts представила первый патч для симулятора EA Sports FC 24.

Обновление для ПК направлено на повышение стабильности, а также исправление багов. Игроки в Steam и на форумах пожаловались на вылеты во время запуска симулятора, а также на проблемы с постоянными отключениями из режима Ultimate Team, подтормаживания во время роликов, штрафных ударов и невозможность изменения частоты обновления экрана в настройках.

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября 2023 года на ПК и консолях. Игроки, купившие Ultimate-издание, смогли начать уже 22 сентября. Футсим получил русскую локализацию.

23 сентября игроки обнаружили, что в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24 от компании Electronic Arts остались русскоязычные комментаторы.